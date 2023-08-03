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Altay’ın yeni gözdeleri

Transfer yasağı devam eden İzmir ekibinde 5 genç isim teknik ekibin gözüne girdi.

Altay’ın yeni gözdeleri

ALTAY, yeni sezonda 1'inci Lig'de yeni gençlerini vitrine çıkarmaya hazırlanıyor. Transfer yasağının etkisiyle geçen sezon stoper Efe Sarıkaya, sol kanat Eren Erdoğan, orta saha oyuncusu Arda Gezer, kaleci Eren Karataş gibi genç oyuncularını düzenli oynatan siyah-beyazlılarda 5 genç oyuncunun daha formaya göz kırptığı öğrenildi.

HER MEVKİDEN OYUNCU VAR

Afyon kampında çalışmalarını sürdüren İzmir ekibinde forvet arkası Caner Baycan (21), santrfor Mehmet Onur Yıldız (16), sağ bek Onur Efe (21), orta saha oyuncusu Enes Yetkin (18) ve sol bek Salih Oktay'ın (18) performanslarıyla dikkat çektiği belirtildi. Teknik direktör Tuna Üzümcü'nün gözüne giren gençlerin bu sezon forma şansı bulması bekleniyor.

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