Büyük Altay’da ödeme sancısı

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Afyon'da sürdüren Altay'da kulüp personelinin 5 aydır maaş alamadığı öğrenildi. Transfer yasağı bulunan siyahbeyazlılarda mali sıkıntılarla boğuşan yönetim, eldeki kaynakları öncelikle kadroyu korumak için oyunculara aktarırken, personelin de aylardır ödeme beklediği bildirildi. Başkan Ayhan Dündar ve ekibinin, kısa süre içerisinde ödemeleri gerçekleştirmesi bekleniyor.

LİGDE KALMA PRİMİ DE ÖDENMEDİ

Bu arada geçen sezon 36. haftada 3-0'lık zaferle sonuçlanan kritik Denizli maçı ve ligde kalma priminin de oyuncularla birlikte personele henüz ödenmediği kaydedildi. Öte yandan Altay, kampta oynadığı hazırlık maçında Bornova FK'yı Mehmet, Ceyhun ve Marco Paixao'nun golleriyle 3-0 mağlup etti.