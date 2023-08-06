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Altay’da Efe belirsiz

Siyah-beyazlı ekibin genç stoperi bonservisi yüzünden Bodrumspor ile anlaşamadı

Altay’da Efe belirsiz
AFYON kampı sona eren Altay'da lig haftası öncesi stoper Efe Sarıkaya'nın transferi halen gerçekleşmedi. Genç oyuncunun bonservis bedeli konusunda geçtiğimiz günlerde Bodrumspor'la anlaşma noktasına gelen siyah-beyazlılar, Bodrum ekibinin teklifini yükseltmemesi nedeniyle transfere onay vermedi. Bodrumspor'la temasların sürdüğü öğrenilirken, Süper Lig ekiplerinin de Efe için nabız yokladığı öğrenildi. Altay, 17 yaşındaki savunmacıyı en az 450 bin Euro bedelle satıp, oyuncunun bir sonraki satışından da önemli bir pay almak istiyor. Efe ile Avrupa kulüpleri de ilgilenmiş ancak Altay'a çok düşük rakamlar teklif edilmişti.
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