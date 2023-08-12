Büyük Altay zincir kıracak

Trendyol 1. Lig ekibi Altay, sezonun ilk haftasında pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Şanlıurfaspor'u şimdiye kadar yenemedi. Rakibiyle 2. Lig'de 4 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar sahadan 3 kez beraberlikle ayrılırken, 1 maçı ise kaybetti. İlk kez 2010-11 sezonunda rakip olan iki takımın iki maçı da golsüz sona erdi. Son olarak 2017-18 sezonunda kozlarını paylaşan iki takım İzmir'de bu kez 1-1 berabere kaldı. Şanlıurfa'da oynanan son karşılaşma ise ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Son maçta Altay'ın tek golünü penaltıdan atan 42 yaşındaki stoper İbrahim Öztürk, halen siyahbeyazlı formayı terletiyor. İzmir ekibi geride bıraktığımız sezon büyük bir mücadele vererek ligde kalmayı başarırken, o kadrodan üç önemli oyuncusunu yeni sezon öncesinde kaybetti.

KAN KAYBI YAŞADILAR

Siyah-beyazlılar, stoper Eric Björkander ve sol bek Mohammad Naderi ile ücret konusunda anlaşılamayınca iki oyuncuya da alacaklarına karşılık bonservislerini verdi. Kutay Yokuşlu da kulüpten alacaklarına karşılık tek taraflı fesih hakkını kullandı. Altay, kan kaybetmesine rağmen Urfa deplasmanında zincir kırarak lige iyi başlamak istiyor.