Altay’da Çoker’den açıklama

İzmir'in köklü temsilcisi Altay'da 24-31 Ağustos'ta yapılarak, yönetimin kongre üyelerinden şirketleşme yetkisi isteyeceği olağanüstü genel kurul öncesi yüksek divan kurulu konuyla ilgili açıklama yaptı. Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker, şirketleşmenin yalnız futbol şubesini kapsayıp, kulübün hiçbir zaman şahıs malı olmayacağını söyledi.

Çoker, "Divan, her zaman Altay'dan yana taraf olmak dışında tarafsız ve bağımsızdır. Divan, hiçbir görüşün tarafı değildir ve sadece Altay'ın ilkelerini gözetir. Bu dönemde yasaların gereği ve güncel ekonomik durumun muhtemel tek çıkış noktası olarak, futbol şubesinin yarışmacı haklarını temsil edecek bir şirket kuruluşu için altyapı hazırlama görevi üstlenmiştir. Değişmeyecek ana ilkeler her zaman geçerlidir" dedi.