  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Yen de gel Altay

Yen de gel Altay

İzmir ekibi bugün Şanlıurfaspor’a konuk olacak. 11 Nisan Stadı’ndaki maç 21.00’de başlayacak. Hakem Muhammet Ali Metoğlu.

HABER MERKEZİ
Yen de gel Altay

Trendyol 1. Lig'de geride kalan sezonda zorluklara rağmen lige tutunmayı başaran Altay, yeni sezonda ilk haftanın kapanış maçında sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlıların bugün deplasmanda Şanlıurfaspor'la karşılaşacağı mücadele 11 Nisan Stadı'nda saat 21.00'de hakem Muhammet Ali Metoğlu'nun çalacağı düdükle başlayacak. İzmir temsilcisi, ligin yeni ekibi karşısında sezona galibiyetle başlayıp taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Transfer yasağı devam eden Altay'da yeni sezon öncesi yabancılar Björkander, Naderi ve Kutay sözleşmelerini feshetti.

SEFA VE ÖZGÜR İLK 11'E

Geride kalan sezon as kadroda yer alan stoper Björkander'in yerine Sefa Özdemir'in, sol bek Naderi'nin yerine ise Özgür Özkaya'nın forma giymesi bekleniyor. Tecrübeli oyuncularını kadrosunda tutup, takımı altyapıdan gençleriyle takviye eden İzmir temsilcisi kazanarak moral bulmayı hedefliyor. Teknik direktör Tuna Üzümcü, 3 puan için mücadele edeceklerini dile getirdi.

GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR

Bugün Şanlıurfaspor karşısında yeni sezona start verecek olan Altay, lige bu kez kazanarak başlamak istiyor. İzmir temsilcisi, geçen sezon ligin ilk haftasında evinde konuk ettiği Samsunspor'a diş geçirememiş ve sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılarak tatsız bir başlangıç yapmıştı. Siyahbeyazlılar, bu akşam ligin yeni ekibi Şanlıurfa'yı kayıpsız geçerek sezona iyi başlamanın hesaplarını yapıyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA