Yen de gel Altay

Trendyol 1. Lig'de geride kalan sezonda zorluklara rağmen lige tutunmayı başaran Altay, yeni sezonda ilk haftanın kapanış maçında sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlıların bugün deplasmanda Şanlıurfaspor'la karşılaşacağı mücadele 11 Nisan Stadı'nda saat 21.00'de hakem Muhammet Ali Metoğlu'nun çalacağı düdükle başlayacak. İzmir temsilcisi, ligin yeni ekibi karşısında sezona galibiyetle başlayıp taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Transfer yasağı devam eden Altay'da yeni sezon öncesi yabancılar Björkander, Naderi ve Kutay sözleşmelerini feshetti.

SEFA VE ÖZGÜR İLK 11'E

Geride kalan sezon as kadroda yer alan stoper Björkander'in yerine Sefa Özdemir'in, sol bek Naderi'nin yerine ise Özgür Özkaya'nın forma giymesi bekleniyor. Tecrübeli oyuncularını kadrosunda tutup, takımı altyapıdan gençleriyle takviye eden İzmir temsilcisi kazanarak moral bulmayı hedefliyor. Teknik direktör Tuna Üzümcü, 3 puan için mücadele edeceklerini dile getirdi.

GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR

Bugün Şanlıurfaspor karşısında yeni sezona start verecek olan Altay, lige bu kez kazanarak başlamak istiyor. İzmir temsilcisi, geçen sezon ligin ilk haftasında evinde konuk ettiği Samsunspor'a diş geçirememiş ve sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılarak tatsız bir başlangıç yapmıştı. Siyahbeyazlılar, bu akşam ligin yeni ekibi Şanlıurfa'yı kayıpsız geçerek sezona iyi başlamanın hesaplarını yapıyor.