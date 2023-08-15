Altay’ın gücü yetmedi

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasının kapanış maçında Altay, deplasmanda Şanlıurfaspor'a mağlup oldu: 1-2. 3. dakikada Şanlıurfaspor'da Toure ceza sahasına girerken rakip oyuncu tarafından düşürülürken, hakem penaltı noktasını gösterdi. 5'te topun başına geçen Muhammet penaltıyı gole çevirdi: 1-0. 21'de Şanlıurfaspor'un kazandığı faulü Olivier kullandı. Olivier'in ortasına iyi yükselen Muhammet Arslantaş'ın kafa vuruşunu kaleci çevirdi. Dönen top rakip oyunculardan auta çıktı. 30'da Muhammet Arslantaş'ın pasında topla buluşan Mehmet Yiğit'in vuruşu defanstan döndü. 44'te sağ kanattan atağa kalkan Altay'da, Salih Sarıkaya'nın ortasında Filipe Lopes'in kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

2. YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

58'de Muhammet Arslantaş'ın pasında topla buluşan Abdullah Aydın, topu filelere gönderdi: 2-0. 63'te ceza sahası içerisinde topla buluşan Marco Paixao ağları havalandırdı: 2-1. 82'de Altay'da Salih Sarıkaya'nın ceza sahası içerisine yaptığı ortada Pepe Alioune Ndiaye'nin ters vuruşunda top az farkla kornere çıktı. Maç 2-1 sona erdi.

TARAFTARDAN URFA'YA ÇIKARMA

Altay'ı taraftarları ligin ilk haftasındaki Şanlıurfaspor deplasmanında yalnız bırakmadı. Kilometrelerce yol gelerek tribünlerdeki yerini alan siyah-beyazlı taraftarlar, sıcak havaya rağmen takımlarını 90 dakika destekledi. Altaylı taraftarlar müsabaka öncesi futbolcuları tribünlere çağırarak destek verdi.

MARCO PAİXAO GOLLE BAŞLADI

Altay'ın 'Marco Paşa' lakaplı yıldızı Marco Paixao yeni sezona golle başladı. Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan ve 4 kez krallık tacını takarak tarihe geçen Portekizli futbolcu, takımının ligde kalmasında başrolü oynamıştı. Paixao, 63. dakikada tecrübesini konuşturarak attığı golle takımını umutlandırdı. Ancak golü siyah-beyazlılara puan için yetmedi.

KADRODA DEĞİŞİM

Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, takımdan ayrılan Eric Bjökander ve Mohamed Naderi'nin boşluğunu doldurdu. Üzümcü, iki ismin yerine Efe Sarıkaya ve Özgür Özkaya'yı ilk 11'de sahaya sürdü. Siyah-beyazlıların genç yıldızı Eren Erdoğan, zorlu Urfa deplasmanında kadroda yer almadı. Eren'in yokluğunda sahaya Caner Baycan çıktı. Altay'ın altyapısından yetişen Caner, ilk kez siyahbeyazlı formayla bir maça 11'de başladı.