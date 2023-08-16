Altay’da Eren şoku

Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk haftasında deplasmanda Şanlıurfaspor'a 2-1 mağlup olan Altay'da keyifler kaçarken, bir şok daha yaşanıyor. İzmir temsilcisinin altyapısından yetişen, geçen sezon düzenli olarak forma şansı bulan ve gösterdiği etkili performansla birçok kulübün radarına giren genç sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan'ın sözleşme uzatmaya yanaşmaması nedeniyle kadro dışı kaldığı öğrenildi. Sözleşmesi 2024'te sona erecek genç oyuncuya siyah-beyazlı yönetimin 2 yıllık iyi bir teklif sunduğu, Eren'in ise farklı isteklerde bulunduğu iddia edildi.

GELECEĞİ BELİRSİZ DURUMDA

İsmi Süper Lig kulüpleriyle anılan Eren'in sözleşmesine, "Takım küme düşerse ve maç başı ücreti 1 hafta ödenmezse oyuncu serbest kalma hakkı kazanır" gibi maddelerin eklenmesini istediği ileri sürüldü. Şanlıurfa'ya götürülmeyen futbolcunun İzmir'de bireysel çalışmalar yaptığı ve geleceğinin netlik kazanmadığı belirtildi. Geride kalan sezonda siyah-beyazlıların as kadrosunda yer alan ve 29 mücadelede görev yapan 22 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 5 asistlik skor katkısıyla takımının lige tutunmasında başrollerden biri olmuştu.