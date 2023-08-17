Altay’da öncelik sıcak para

Altay'da Başkan Ayhan Dündar, şirketleşme kararını kulübe sıcak para girişini sağlamak için aldıklarını dile getirdi. Şirketleşme için 24-31 Ağustos'ta olağanüstü genel kurula gidip camiadan yetki almaya hazırlanan siyah-beyazlılarda yönetim kurulu ve divan kurulu dün bir araya gelip yol haritasını çizmek için çalışmalara başladı. Hem kulübü koruyacak hem de yatırımcıları teşvik edecek bir yapı oluşması gerektiğini söyleyen Başkan Dündar, "Kendi kaygılarımızı ve insanların kaygılarını konuşacağız. Altaylıların söz sahibi olduğu bir yapıda yatırımcılar farklı sınıflarda hisse sahibi olacak" dedi. Dündar, divan kurulunun geçen seneden bu yana Asyalı bir yatırımcı ile temas halinde olduğunu ancak kendisinin hiçbir kişi ya da kurumla görüşmediğini açıkladı.

İLK HEDEF TESİSLEŞME OLACAK

DÜNDAR, "Olgunlaşan bir durum söz konusu değil. Genel kuruldan yetki almadan bir şey konuşmak doğru değil. Şirketin yapısı, hisse payları önemli. Kulüpten alacağı olan eski ve yeni yöneticilere hisse verilmesi durumu yok. Önemli olan sıcak parayı kulübe sokmak. Amacımız bu. Altay, planlanmamış başarının sıkıntısını yaşıyor. Öncelikle tesisleşme ve ayakları üzerinde duran bir yapılanma hedefliyoruz" diye konuştu.

"EREN İSTERSE YOL YÜRÜNÜR"

Ayhan Dündar, sözleşme uzatmaya yanaşmayıp kadro dışı kalan Eren Erdoğa'la ilgili, "Oyuncu isterse yol yürünür. Eren iki senedir asgari ücretle oynuyordu. Bu sene yeni bir sözleşme önerdik. Hiçbir kulüp altyapı oyuncusuna böyle sözleşme bahşetmemiştir. Kulübüne sahip çıkması, belli bir değere ulaşıp katkı sağlaması lazım" dedi.