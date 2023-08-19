Altay’da gözler 22 Ağustos’ta

Yeni yasa gereği şart olan şirketleşme için 24-31 Ağustos'ta olağanüstü genel kurula gidip camiadan yetki almaya hazırlanan Altay'da Malezya merkezli ünlü bir enerji şirketinin kulübe talip olduğu iddia edilirken, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker, 22 Ağustos'ta camiayı bilgilendireceklerini açıkladı. Şirketleşme görüşmelerini yönetimle birlikte sürdüren Çoker sosyal medyadan, "Yönetim kurulu ile yüksek divan kurulu tüzük değişikliği ve şirket ana sözleşmesi konusunu sonuca bağlamıştır. Başkanımız tarafından yer ve saati duyurulmak üzere 22 Ağustos Salı günü ayrıntılı bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Daha önce bu hafta bilgilendirme toplantısı olacağı duyurulmuştu ancak hukuk kurulumuzun uyarıları ile birkaç teknik ayrıntının giderilmesi amacıyla açıklama 22 Ağustos'ta yapılacaktır" açıklamasını yaptı.