Büyük Altay üçlük attı

Trendyol Birinci Lig'de geçen hafta Şanlıurfaspor'a teslim olan Altay, sahasında Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. 29. dakikada konuk ekipten Awuku'nun uzak mesafeden sert şutunda top üstten auta gitti. 32'de Altay tehlikeli geldi. Sağdan Zeki'nin ortasında ceza sahasındaki Deniz gelişine vurdu, top az farkla yandan dışarı gitti. 38'de Tuzlaspor'un sağdan kazandığı kornerde Mehmet Coşkun ceza sahasına ortaladı, iyi yükselen Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden oyun alanını terk etti. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İBRAHİM SAHNE ALDI

63'te sağdan ceza sahasına giren Salih'in vuruşunda kaleci Murat topu kornere tokatladı. 74'te Altay öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Tolga ceza sahasına ortaladı, arka direkteki Ceyhun'un kafayla indirdiği topa altı pasta İbrahim ayak koydu: 1-0. 90'da Tolga'nın sağdan kullandığı kornerde Deniz'in kafa şutunu kaleci kornere çeldi. Altay, müsabakayı 1-0 kazandı.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Altay taraftarı, Tuzlaspor ile oynanan sezonun ilk iç saha maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmadan önce stadın etrafında toplanan siyahbeyazlılar, besteler ve marşlarla Alsancak'ı şenlik yerine çevirdi. Maçın başlamasına sayılı dakikalar kala stada giriş yapan taraftarlar, takım ile kucaklaştı. Müsabaka boyunca desteğini esirgemeyen 12. adam, takımı motive etmek için elinden geleni yaptı.

PAİXAO ŞOKU

Siyah-beyazlı ekibin en golcü ismi ve Altay'da 4 kez gol kralı olarak tarihe geçen deneyimli golcü Marco Paixao, geçtiğimiz hafta içi antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Tuzlaspor karşısında 18 kişilik kadroya giremedi. Sakatlığının nedeni henüz belli olmayan Paixao'nun ne kadar sahalardan uzak kalacağı yapılan tetkiklerin ardından belli olacak.