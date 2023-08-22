Kaptan alkış topladı

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında evinde Tuzlaspor'u 1-0 yenerek 3 puana ulaşan Altay'da 42 yaşındaki kaptan İbrahim Öztürk, attığı golle takımına 3 puan kazandırırken, Süper Lig ve 1. Lig'de gol atan en yaşlı oyuncu oldu. Geçen haftaki Şanlıurfaspor deplasmanında bireysel hata yapması nedeniyle eleştirilen tecrübeli defans oyuncusu, Tuzlaspor karşısında hem savunmada hem de hücumda tam not aldı, alkış topladı. Tam bir lider gibi sahada mücadele eden usta krampon, 74. dakikada attığı golle siyah-beyazlı ekibe hayat verdi. İlk puanlarını alan Altay, deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçı öncesi büyük moral buldu. Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, "İhtiyacımız olan bir galibiyetti. İyi mücadele ve özverili oyunlarından dolayı oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu. Altay'da antenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle son anda kadrodan çıkarılan Portekizli usta golcü Marco Paixao'nun durumunun ciddi olmadığını belirten Üzümcü, yıldız futbolcunun Kocaelispor maçına yetişmesini beklediklerini söyledi.

BAŞKAN DÜNDAR CAMİAYLA BULUŞUYOR

Altay Başkanı Ayhan Dündar, tüzük tadili ve şirketleşme yetkisi almak için yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi bugün camia ve taraftarlara konuyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapacak. Toplantı bugün saat 18.30'da İzmir Atatürk Stadyumu içerisinde bulunan Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda düzenlenecek. Toplantıya tüm camia ve taraftarlar da davet edildi.