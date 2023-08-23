Efe’ye süper takip

Trendyol 1. Lig'de mevcut kadrosunu koruyarak sıkıntılı süreci atlatmak isteyen Altay'ın savunma oyuncusu Efe Sarıkaya, İstanbul ekiplerinin kıskacına takıldı. Siyah-beyazlı ekibin geçtiğimiz sezon 27 maçta gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 17 yaşındaki genç defans oyuncusu ile Süper Lig'in iki iddialı ekibi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği öğrenildi. Geçtiğimiz pazar günü İzmir'de oynanan Tuzlaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Sarıkaya'yı iki dev kulübün scout ekiplerinin tribünden takip ettiği öğrenildi. Türkiye'nin iki dev kulübünün geçen sezondan bu yana genç savunmacıyı takip ettiği ve transfer için düğmeye basacakları ifade edildi.

KURMAYLAR MASAYA OTURACAK

Altay altyapısından yetişen ve siyah-beyazlılarla 2024 yılına kadar sözleşmesi süren Efe Sarıkaya için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kapışması bekleniyor. Geçen sezon başında Altay'dan Kazım Karataş'ı transfer eden Aslan'ın Efe'nin transferinde de bir adım önde olduğu ifade edildi. Ekonomik kriz nedeniyle Altay yönetimi de genç oyuncuyu yüksek bir bedelle satarak kaynak yaratmanın hesaplarını yapıyor. Yönetim oyuncu için henüz bir bonservis bedeli belirmezken, kulüplerin resmi teması sonrası Efe Sarıkaya'nın geleceği belli olacak.