Dündar garantisi

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da 31 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi Başkan Ayhan Dündar, oylamaya sunulacak şirketleşme maddesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Kulübümüzün 109 yıllık şanlı geçmişi ve büyük camiası en değerli varlığıdır" diyen Başkan Ayhan Dündar, "Şirketleşme ile kulübümüzün anahtarı yatırımcılara teslim edilmiş olmayacak. Yatırımcılar sadece kâr payı almaya yönelik finansal katkı sağlayacaktır. Şirket unvanı Altay Sportif Faaliyetler Anonim Şirketi olacak. Logo olarak Altay logosu kullanılacak. Şirketin kurucu ortağı Altay Spor Kulübü'dür. Menkul kıymetler borsasına arz edilmeyecek" mesajını verdi.

GENEL KURUL ETKİN OLACAK

Başkan Dündar, "Şirketin A Grubu payı oluşturan yüzde 51 hissesi (Altın Hisse) kulüp üzerinde olacak. A Grubu paylar devir ve temlik edilemeyeceği gibi teminat ve rehin olarak verilmeyecek. Kalan B Grubu yüzde 49 hisse de yatırımcılara açılacak. Kulüpten alacaklara dayanılarak pay sahibi olunmayacak. Şirket yönetiminde yer alacak 9 kişinin 3'ü yatırımcılar arasından seçilerek genel kurula sunulacak. Diğer 6 üye ise kulüp başkanı dahil kulüp yönetiminden olacak. Kulüp başkanı şirketin de başkanı olacak. Şirkette karar alınması için kulübü temsil eden en az 4 yöneticinin olumlu oy kullanması zorunlu olacak" dedi.