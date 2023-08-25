Altay’da Paixao sevinci

Trendyol 1. Lig'de transfer yasağı nedeniyle kısıtlı kadroyla lige tutunmaya çalışan Altay'da Marco Paixao sevinci yaşanıyor. Geçen hafta antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Tuzlaspor karşısında forma giyemeyen usta forvetin antrenmanlara başladığı öğrenildi. Pazar günü deplasmanda oynanacak Kocalispor karşılaşmasında 'Paşa' lakaplı oyuncunun kritik 90 dakikaya yetişebileceği ifade edildi.

MAÇ GÜNÜ BELLİ OLACAK

Sezonun ilk maçında Şanlıurfaspor filelerini havalandıran Paixao'nun Kocaeli deplasmanında ilk 11'de oynayıp oynamayacağına maç günü karar verilecek. Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü ise Portekizli golcünün durumunun çok ciddi olmadığını ve bir terslik olmazsa deneyimli oyuncunun Kocalispor karşılaşmasında ilk 11 çıkacağını ifade etti.