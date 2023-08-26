Trendyol 1. Lig'de hem ekonomik krizle mücadele eden hem de transfer yasağı nedeniyle kısıtlı kadroyla lige tutunmaya çalışan Altay'da Eren çıkmazı sürüyor. Siyah-beyazlı ekiple sözleşme uzatmaya yanaşmaması nedeniyle kadro dışı bırakılan genç sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan'a 2'inci Lig temsilcisi Iğdır Futbol Kulübü'nün talip olduğu öğrenildi. Iğdır temsilcisinin siyah-beyazlılara sunduğu teklifin düşük kalması üzerine transfer görüşmesinin olumsuz sonuçlandığı belirtildi. Altay'ın değerini bulmaması halinde Eren'i satmayı düşünmediği, ancak oyuncunun affedilmesinin de gündemde olmadığı ifade edildi.