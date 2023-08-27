Haydi Altay

TRENDYOL 1. Lig'de geçen hafta evinde Tuzlaspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyetle tanışan Altay, 3. hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Oğuzhan Aksu düdük çalacak. İzmir ekibi rakibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
TEK EKSİK EREN ERDOĞAN
Siyah-beyazlılarda geçen hafta dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroya alınmayan santrfor Marco Paixao, görev verilmesi halinde ilk 11'deki yerini alabilecek. Altay'da sözleşme konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kadro dışı kalan Eren Erdoğan dışında eksik oyuncu bulunmuyor.