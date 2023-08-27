Son Dakika... Altay deplasmanda mağlup oldu

Son Dakika... Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçında İzmir ekibi Altay, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaştı. Altay mücadeleden 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
33. dakikada Kocaelispor sağdan geliştirdiği atakta, Amaral'ın ortasında Candeias ceza yayında topla buluştu. Candeias'ın bekletmeden ortasında ceza sahasının içinde topu alan Tanque düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
38. dakikada Amaral'ın pasında topla buluşan Cem Ekinci topla ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Eren çapraza giden topa dokunamadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
73. dakikada Kocaelispor'da Fofana kırmızı kart gördü. Altay ekibinin duran top organizasyonunda Fofana, Ceyhun'u omzundan ısırdı. VAR'ın uyarısı sonrasında hakem Oğuzhan Aksu pozisyonu izledi ve Fofana'ya kırmızı kart gösterdi.
84. dakikada Candeias'ın ortasında topla buluşan Emir Ortakaya'nın düzün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0
86. dakikada Zeki Yıldırım'ın altı pas üzerinden çapraza yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
90+6. dakikada Kocaelispor'da Alihan'ın Mehmet Oğuz'a ceza sahasında müdahalesi sonrasında hakem Oğuzhan Aksu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Paixao meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-2