Büyük Altay puanı koparamadı

BİRİNCİ Lig'de deplasmanda Kocaelispor'a 3-2 mağlup olan Altay, galibiyet serisi yakalayamadı. İlk hafta konuk olduğu Şanlıurfaspor'a 2-1 yenildikten sonra taraftarının önünde Tuzlaspor'u 1-0 mağlup ederek moral bulan siyah-beyazlılar, Kocaeli deplasmanından eli boş dönerek 2'de 2 yapma fırsatını kaçırdı. İzmir temsilcisi 3-0 geriye düştüğü karşılaşmada 85'inci dakikada Zeki, 90+8'inci dakikada penaltıdan Paixao'nun golleriyle farkı 1'e indirmesine rağmen rakibinden puan koparamadı.

'İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK'

Altay Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu da mücadelenin ardından yaptığı açıklamada puan veya puanlar almak için geldiklerini ancak sonucu elde edemediklerini belirtti. Önümüzdeki hafta Göztepe ile oynayacaklarını hatırlatan Göksu, "İyi bir sonuç alsaydık dönüşümüz iyi olacaktı ancak başaramadık" ifadelerini kullandı. İkinci yarı oyunun şeklinin tamamen değiştiğine işaret eden Göksu, "Oyuncumuz sakatlandı, yerde yatarken oyun devam etti ve 2-0 oldu. İlk yarı 2-3 oyuncumuz verilen görevleri tam yapamadılar. Değişikliklerden sonra bizim oyunumuz düzeldi. Beraberlikle de bitebilirdi ama futbol bu" şeklinde konuştu.