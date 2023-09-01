Altay yetkiyi aldı

TRENDYOL 1. Lig'de yeni sezonda da maddi imkansızlıklar ve transfer yasağı ile mücadelesini sürdüren, lige ilk üç haftada aldığı bir galibiyet ve iki yenilgi ile start veren Altay'da şirketleşme adına ilk hamle hayata geçti. Şirketleşme başta olmak üzere tüzük tadili için de gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul, dün İzmir Atatürk Stadı içinde bulunan İzmir Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Konferans Salonu'nda gerçekleşti ve İzmir temsilcisi kulüp üyelerinin 78 evet, 61 hayır oyla kabul edilerek camiadan yetkiyi aldı. Böylece siyah-beyazlıların futbol şubesi atılacak adımlarla birlikte dernek statüsünden çıkıp 'Altay Sportif Faaliyetler Anonim Şirketi' adını alacak. Yüksek Divan Kurulu'nun hazırladığı şirket ana sözleşmesi taslağına göre şirketin yüzde 51 hissesi kulüpte, 49'u ise yatırımcılara açılacak. Şirket yönetiminde yer alacak 9 kişiden 6'sı da kulüp yönetiminden olacak, kulübün başkanı şirketin de başkanı olacak ve mevcut logo kullanılmaya devam edecek. Şirketleşmeyi tünelden önceki son çıkış olarak gördüklerini vurgulayan Ayhan Dündar, "Borç yükü her gün artıyor. Doğru yapılanma, doğru temsiliyetle inanıyorum ki bu sorunu da biz Altaylılar çözeceğiz. Altay'ın geleceğini Altaylıların tayin edeceğini düşünüyorum. Gittiği yere kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Altay için hayırlısı olsun" dedi.