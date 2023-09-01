Nefesler tutuldu

Trendyol 1. Lig'de gözler pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda İzmir'in iki köklü kulübü Altay ve Göztepe arasında oynanacak olan İzmir derbisine çevrildi. İki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek karşılaşma öncesi nefesler tutulurken, teknik heyetler de adeta taktik savaşı verecek. Ev sahibi Altay, üç hafta geride kalırken toplam 3 puanı hanesine yazdırırken, konuk Göz-Göz ise şampiyonluk parolasıyla start verdiği sezonda 2 yenilgi, 1 de beraberlikle 17. sırada yer alıyor.

ÖNCELİKLERİ DEFANS HATTI

Zorlu randevuda mağlubiyet istemeyen her iki kulübün de önceliği rakibinin hücumdaki direncini kırarak sonuca gitmek. Taraftar desteğini arkasına alacak olan Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü'nün 4'lü savunma sistemiyle son maçta sahaya sürdüğü ilk 11'i koruması bekleniyor. Siyah-beyazlıların en önemli silahları ise tecrübeleriyle savunmada İbrahim Öztürk, hücumda da Marco Paixao olacak.

ROTASYON GÜNDEMDE

Göztepe'nin de kritik maçta 3'lü stoper hattı ve iki de hücumcu bek ile Çorum FK mücadelesindeki anlayışını sürdürmesi beklenirken, teknik direktör Radomir Kokovic'in kadroda değişime gitmesi öngörülüyor. Hırvat çalıştırıcının, performansından memnun kalmadığı sol bekte Ali Dere'nin yerine Yunus Emre'ye, son karşılaşmada yaptığı hata sonrası büyük tepki alan Nırveçli stoper Nielsen'in yerine ise Taha'ya şans vermesi bekleniyor. Hücumda ise Mame Diouf ve Messaoudi ile skor kovalayacak.

KALECİ LİS ESKİ TAKIMINA RAKİP

Göztepe'nin Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Polonyalı kaleci Mateusz Lis, pazar günkü derbide eski takımına karşı ilk kez görev alacak. Altay'da 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de görev yapan kaleci, siyah-beyazlılarda 35 maça çıktı. O sezon Altay'ın küme düşmesinin ardından takımdan ayrılan 26 yaşındaki eldiven Southampton'a imza atmıştı.

DENİZ KADAH'IN DURUMU BELİRSİZ

Altay'da son oynanan Kocaelispor mücadelesinde ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle kadroda yer almayan deneyimli forvet Deniz Kadah'ın durumunun netlik kazanmadığı ifade edildi. Bu sezon oynanan üç mücadelenin ikisine ilk 11'de başlayan gurbetçi golcünün kadroda yer alıp almayacağının maç günü yapılacak son kontrollerin ardından belli olması bekleniyor.