Altay - Göztepe | CANLI ANLATIM

Trendyol 1. Lig'in 4. haftası İzmir derbisine sahne oluyor. Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Göztepe'yi ağırlıyor.

Müsabaka saat 21.45'te başladı. Hakem Ozan Ergün karşılaşmada düdük çalıyor.

Altay ile Göztepe, bu derbiyle beraber tarihlerinde 65. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan mücadelelerde siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkat çekiyor. Altay, 26 kez sahadan galip ayrılırken, Göztepe de 13 kez rakibini mağlup etti. 25 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.