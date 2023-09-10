Büyük Altay derbiyi unuttu

Trendyol 1. Lig'de son olarak taraftarının önünde Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü derbi yenilgisini geride bırakıp Erzurumspor FK deplasmanına odaklandıklarını dile getirdi. Göztepe karşısında son dakikalarda Paixao ile galibiyete çok yaklaştıklarını ancak gerekli tedbirleri almalarına rağmen uzatmanın sonunda kalelerinde gol gördüklerini belirten Tuna Üzümcü, "Bu maç artık geride kaldı. Erzurumspor deplasmanında yeni sayfa açacağız" dedi. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada sakatlıkları bulunan Deniz Kadah ve Özgür Özkaya'nın takıma dönmesi beklenirken Onur ve Salih'in sağlık durumları ise iyi.