Altay’da Sefa’nın forma inadı

Trendyol 1. Lig'de oynadığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 galibiyet alan Altay'da stoper Sefa Özdemir, ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı. Sezonun ilk haftasında Şanlıurfaspor deplasmanında yedek soyunup, mücadelenin 64. dakikasında oyuna giren 25 yaşındaki savunma oyuncusu, son 3 karşılamada ilk 11'de görev alıp yerini garantiledi. İzmir'deki Tuzlaspor ve Göztepe müsabakalarında 90'ar dakika forma giyen Sefa, aldığı darbe sonrası kafası açılmasına rağmen sahada kaldığı Kocaelispor deplasmanında ise 84. dakikada oyundan alındı.

İZMİR'DE YENİDEN DOĞDU

Geçen sezon ligde 9 maçta şans bulan Sefa, bu sezon takımın bankolarından olma yolunda ilerliyor. Transfer yasaklısı Altay'da Sefa, geçen sezon başında takıma katılmıştı. Altay'da yetiştikten sonra G.Saray altyapısına giden ve 2022-2023 sezonuna kadar iki yıl futboldan uzak kalan 25 yaşındaki savunmacı siyahbeyazlı ekipte yeniden doğdu.

HEDEF ERZURUM

Birinci Lig'de son maçında evinde Göztepe'ye yenilen Altay'da gözler Erzurum maçına çevrildi. Siyah-beyazlıların şansı Doğu ekibine karşı tutuyor. Geçen sezon oynanan iki maçta 1 beraberlik, 1 de galibiyet alan İzmir temsilcisi rakibine karşı üstünlüğünü sürdürmek istiyor.