Altay’a kötü haber

Trendyol 1. Lig'de milli maç arasının ardından cumartesi günü Erzurumspor FK'ya konuk olacak Altay'a sakatlardan kötü haber geldi. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan forvet Deniz Kadah ve sol bek Özgür Özkaya'nın bu zorlu maça yetişme ihtimallerinin düşük olduğu belirtildi. Deniz dizindeki ödem nedeniyle Kocaelispor (D) ve Göztepe müsabakalarını, Özgür ise ayak parmağındaki çatlak nedeniyle Göztepe derbisini kaçırırken, iki oyuncu da henüz takımla çalışmalara başlamadı.

MURAT ULUÇ DA CEZALI

Golcü Deniz'in fizyoterapist eşliğinde kontrollü çalıştığı ifade edilirken, Özgür'ün bir kez daha ayak röntgeninin çekileceği belirtildi. İki oyuncunun da Erzurum'da sahaya çıkmalarının zor olduğu ifade edildi. Altay'da kırmızı kart cezalısı santrfor Murat Uluç, Erzurumspor randevusunda forma giyemeyecek.