Büyük Altay’ın deplasman fobisi

Trendyol 1. Lig'de geride kalan 4 haftada 3 puan toplayan Altay, deplasman fobisini yenmek istiyor. Bu sezon dış sahada Şanlıurfaspor ve Kocaelispor maçlarında puan yüzü görmeyen İzmir temsilcisi şanssızlığını Erzurumspor FK karşısında kırmanın hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlılar, geçen sezon 1 beraberlik, 1 de galibiyet aldığı Erzurum temsilcisi karşısında, şansını sürdürmek, deplasman fobisini yenmek ve kötü seriyi bitirmek istiyor. Altay'da son oynanan Göztepe mücadelesinde sahayı sedyeyle terk eden Salih ile Onur Efe'nin forma giymesi beklenirken, sakatlıkları süren Deniz ile Özgür'e ek olarak kart cezalısı Murat Uluç kadroda yer almayacak.