Büyük Altay kritik virajda

Trendyol 1. Lig'de ilk 4 haftada Şanlıurfaspor (D), Kocaelispor (D) ve Göztepe'ye yenilip, Tuzlaspor'u mağlup eden 3 puanlı Altay'ı kritik maçlar bekliyor. Ligde cumartesi günü 3 puanlı Erzurumspor FK'ya konuk olacak siyah-beyazlılar, daha sonra 7 puanlı Bodrumspor, 3 puanlı Giresunspor (D) ve 2 puanlı Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Bu periyotta karşılaşacakları 4 takımdan 3'ünün direkt rakipleri olduğunu dile getiren Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, "Bodrumspor dışındaki takımlar puan tablosunda bize yakınlar. Hepsiyle 6 puanlık karşılaşmalar oynayacağız. Toplayacağımız puanlarla üst sıralara tırmanıp rahatlamak istiyoruz" diye konuştu.