Büyük Altay’ın yeni gözdeleri

Trendyol 1. Lig'de ilk 4 haftada 3 puanı hanesine yazdıran Altay'ın bu sezonki yeni gözdeleri Onur Efe ve Caner Baycan oldu. Sezona yine transfer yasağı ve maddi sıkıntılarla başlayan, kadrosunda yer alan tecrübeli isimlere ek olarak altyapısından yetiştirdiği oyuncularla ilk 11'ini kuran siyah-beyazlılarda 21 yaşındaki Caner ile Onur Efe gösterdikleri performansla teknik heyet ve taraftarlara umut verdi. Sol kanatta forma giyen Caner oynanan 4 maçın üçünde, sağ kanatta görev yapan Onur Efe ise 4 maçın 2'sinde ilk 11'de görev yaparken, mücadeleleriyle alkış aldı. Yarın oynanacak mücadelede Erzurum deplasmanında iki ismin karşılaşmaya yine ilk 11'de başlaması bekleniyor. Öte yandan İzmir ekibi Doğu Anadolu ekibine karşı kazanarak 171 gün sonra dış saha galibiyeti almak istiyor.