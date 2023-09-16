Büyük Altay Dadaş önünde

Trendyol 1. Lig'de ilk 4 maçında 3 yenilgi ve 1 galibiyet alan Altay, bugün deplasmanda Erzurumspor FK ile kozlarını paylaşacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. 2 EKSİK BULUNUYOR

İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı santrfor Murat Uluç ile sakatlıkları bulunan forvet Deniz Kadah ve sol bek Özgür Özkaya görev yapamayacak. Ligde kendisi gibi 3 puanı bulunan Erzurumspor'u yenerek ilk dış saha galibiyetine imza atmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, sahadan yenik ayrılması durumunda art arda 3. mağlubiyetini almış olacak. Siyah-beyazlı ekip, 3 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor. İzmir ekibi son 2 maçında Kocaelispor (D) ve Göztepe'ye kaybetmişti.