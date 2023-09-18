Altay’da Üzümcü depremi

TRENDYOL 1. Lig'de transfer tahtası kapalı olduğu için sezona sıkıntılarla başlayan Altay'da Tuna Üzümcü depremi yaşandı. Siyah-beyazlı ekibin 41 yaşındaki teknik direktörü üst üste alınan başarısız sonuçların ardından dün görevi bıraktığını açıkladı. Genç çalıştırıcı, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu ve "Takımın teknik sorumlusu olarak hata da benim sorumluluk da... Hoşça kal Altay" ifadelerini kullandı. Son olarak Erzurum deplasmanından 4-0'lık yenilgiyle ayrılan İzmir temsilcisi geçen 5 haftalık süreçte sadece 3 puan hanesine yazdırırken, diğer 4 maç siyahbeyazlıların yenilgisiyle sonuçlanmıştı. Sezona deplasmanda 2-1'lik Şanlıurfaspor yenilgisiyle başlayan Altay, sahasında Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etmiş ardından Kocaelispor'a 3-2, derbide de Göztepe'ye 1-0 mağlup olmuştu. Son olarak Erzurum'da fark yiyen ekip şimdiden düşme hattında kısıtlı yer alırken yönetimin bu aşamada alacağı karar merakla bekleniyor. Altay'da daha önce futbolcu olarak da görev yapan geçen sezon lige verilen arada sportif direktörken Sinan Kaloğlu'nun yerine teknik direktörlük görevine getirilen Tuna Üzümcü görekısıtlı kadroya rağmen takımı ligde tutmayı başarmıştı. Altay bu hafta 25 Eylül Pazartesi günü Ege derbisinde sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek.