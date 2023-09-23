Altay’da revizyon

Trendyol 1. Lig'de son olarak deplasmanda Erzurumspor'a 4-0 mağlup olup teknik direktör Tuna Üzümcü ile yollarını ayıran Altay'da pazartesi günü İzmir'de oynanacak Bodrum FK maçında iki oyuncunun ilk 11'e geri döneceği öğrenildi. Erzurumspor deplasmanında kalede Eren'in yerine Ozan'a, savunmada İbrahim'in yerine Kuban mücadelenin başlangıç kadrosunda yer alırken, kaleci Ozan ve stoper Kuban performanslarıyla sınıfta kaldı. Bodrum FK randevusunda siyah-beyazlılarda kaptan İbrahim ve kaleci Eren'in yeniden ilk 11'deki yerlerini alacağı belirtildi. İzmir temsilcisinde tedavileri süren santrfor Deniz Kadah ile tecrübeli sol bek Özgür Özkaya'nın durumları belirsizliğini koruyor.

DENİZ VE ÖZGÜR BELİRSİZ

Deniz ve Özgür'ün kendilerini iyi hissetmeleri halinde yedek kulübesinde yer almaları bekleniyor. Öte yandan Altay'da forvet Murat Uluç'un kırmızı kart cezası sona erdi. Geçen hafta Erzurum deplasmanından 4-0'lık hezimetle dönen İzmir temsilcisi, zirve ortağı Bodrum Futbol Kulübü'nü yenerek taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

DERBİDE KILIÇ GÖREV ALACAK

Altay'da Erzurumspor yenilgisi sonrası istifa eden Tuna Üzümcü'nün yerine yönetim, henüz bir teknik direktör belirlemedi. Pazartesi günü İzmir'de oynanacak olan karşılaşmada takımı sahaya antrenör Özkan Kılıç'ın çıkarması bekleniyor. Yönetim, şimdiye kadar Koray Palaz, Sait Karafırtınalar, Cüneyt Biçer, Gökhan Karaaslan ile temasa geçmiş ancak somut bir adım net atmamıştı. Teknik direktör sorununun derbi maçı sonrası çözülmesi bekleniyor.