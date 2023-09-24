Büyük Altay’da gündem karışık

ALTAY'DA mali sıkıntıların aşılamaması ve ligdeki kötü gidiş nedeniyle Başkan Ayhan Dündar ve yönetiminin görevi bırakmayı düşündüğü iddia edildi. Kulübün başında üst üste ikinci dönemini geçiren başkan Ayhan Dündar'ın son günlerde kulübe eskisi kadar uğramadığı öğrenildi. Yönetim kurulu üyeleri arasında da fikir ayrılıkları yaşandığı belirtildi.

MAAŞLAR ÖDENMİYOR

Personel maaşları yaklaşık 7 aydır ödenmezken, kaynak arayışlarını sürdüren yönetimin pes etme noktasına geldiği ileri sürüldü. Dündar iddialarla ilgili, "Eğer böyle bir durum tezahür ederse tabii ki açıklama yaparız" demekle yetindi. İzmir kulübünün toplam borcu döviz kurunun yükselmesi sonrası 500 milyon TL'yi aşarken, yönetim geçen ay olağanüstü genel kurulla camiadan şirketleşme yetkisi almıştı.