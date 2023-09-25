İzmir’de derbi zamanı

Trendyol Birinci Lig'de 6. haftanın kapanış mücadelesi oldukça kritik bir Ege derbisine sahne olacak. Düşme hattında yer alan ve geçtiğimiz hafta teknik direktörü Tuna Üzümcü ile yollarını ayıran Altay bugün Play- Off potasındaki Bodrum FK'yı konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Yunus Dursun yönetecek. Ligde oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet alan İzmir temsilcisi 3 puanla 16. sırada yer alırken; 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan 10 puanlı Bodrum FK ise 3. basamakta konumlanıyor.

ALTAY EVİNDE ÇIKIŞ ARIYOR

Siyah-beyazlılarda takımı sahaya antrenör Özkan Kılıç çıkaracak. Ege derbisinde Altay kötü gidişe son vermeyi, Bodrum ekibi ise 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Karşılaşmanın biletleri ise maraton ve misafir tribünü 55, numaralı 109, VIP A-C 654, VIP B 1308 TL'den satışa sunuldu.