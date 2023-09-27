En kritik viraj

Trendyol 1. Lig'de 6. haftanın kapanış maçında derbide puanları paylaşan Altay ve Bodrum FK'yı gelecek haftalarda birbirinden kritik maçlar bekliyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen siyah-beyazlılar iki haftalık, zirveye gözünü diken yeşil-beyazlılar ise üç haftalık süreçte yakın rakipleriyle kozlarını paylaşacak. İzmir ekibi öncelikle kendisiyle aynı puanda bulunan Giresunspor'la deplasmanda, ardından 2 puanla ligin dibine demir atan Ümraniyespor'la ise taraftarı önünde puan arayacak. Siyah-beyazlıların bu süreçte hanesine yazdıracağı puanlar alt sıralardan kurtulmak istiyor. Üst sıraları hedefleyen Bodrum FK, Altay karşısında iki maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Yeşil-beyazlılar, üç maçlık süreçte ilk üç basamakta yer alan takımlarla kapışacak.

BODRUM İLK 3'E KARŞI

Muğla ekibi öncelikle evinde 3. sıradaki Çorum FK ile, ardından lider olan Eyüpspor ile deplasmanda ve son olarak da 2. sıradaki Bandırmaspor ile taraftarı önünde kozlarını paylaşacak. Geride kalan süreçte 11 puan toplayan ve 5. sırada yer alan Bodrum Futbol Kulübü zorlu rakiplere karşı alacağı puanlarla zirvenin kapısına dayanmanın hesaplarını yapıyor.

Altay, bu sezon evinde çıktığı 3 maçta 4 puan toplayabildi. Siyah-beyazlılar, Tuzlaspor'u 1-0 mağlup ederken, derbide Göztepe'ye aynı skorla yenildi. İzmir ekibi son oynadığı maçta ise Bodrumspor ile 1-1 berabere kaldı. Rakip ağlara 2 gol gönderen Altay, kalesinde de 2 gole engel olamadı.