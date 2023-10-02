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Altay dipten çıkamadı

İzmir temsilcisi direkt rakibi Giresun’la yenişemezken, bu sezon gurbetteki ilk puanını hanesine yazdırsa da ateş hattından kurtulamadı.

HABER MERKEZİ
Altay dipten çıkamadı

Trendyol 1. Lig'de önceki gün deplasmanda Giresunspor'la 0-0 berabere kalan Altay, dış sahada oynadığı 4 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi. Sezona deplasmanda Şanlıurfaspor'a 2-1 yenilerek başlayan siyah-beyazlılar, Kocaelispor deplasmanından 3-2, Erzurumspor deplasmanından 4-0'lık mağlubiyetle döndükten sonra Giresunspor karşısında ilk deplasman puanını aldı. Antenör Özkan Kılıç, iç sahada 1-1 sona eren Bodrum FK maçından sonra takımın başında çıktığı ikinci randevudan da 1 puan çıkardı. Bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alarak 5 puan toplayan Altay, düşme hattından kurtulamadı. Bu periyotta 5 kez rakip fileleri sarsan İzmir temsilcisi, kalesinde ise 11 gol gördü.

YABANCI ÇALIŞTIRICI İDDİASI

Öte yandan teknik direktör arayışlarını sürdüren başkan Ayhan Dündar'ın Giresunspor maçını yabancı bir teknik direktör ile birlikte takip ettiği iddia edildi. Şirketleşme konusunda yabancı yatırımcılarla temasta olan Altay'ın anlaşma sağlanırsa takımı yabancı bir çalıştırıcıya emanet edebileceği bildirildi.

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