Büyük Altay’da kral sustu

Trendyol 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altay'da 'Paşa' lakaplı Marco Paixao, 4 haftadır sessiz kaldı. Şanlıurfaspor deplasmanında fileleri sarsarak sezonun ilk maçına golle başlayan deneyimli golcü sonraki haftalarda suskun kaldı. Siyah-beyazlı ekip ile daha önce 4 kez gol kralı olarak büyük bir başarı sergileyen Portekizli golcü, Urfa maçının ardından Göztepe, Erzurumspor (D), Bodrum FK ve Giresunspor randevularında gol atma başarısı gösteremedi. Usta golcü hafta sonu İzmir'de oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasında suskunluğu bozmaya çalışacak. 39 yaşındaki Portekizli golcü Paixao, 1. Lig'de çıktığı 141 maçta 99 kez rakip fileleri sarsarken, Süper Lig'de 23 maçta 2, Türkiye Kupası'nda 6 müsabakada 4 gol attı.