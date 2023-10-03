  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Büyük Altay’da kral sustu

Büyük Altay’da kral sustu

Dört kez gol kralı olan Paixao son 4 haftadır fileleri sarsamadı

HABER MERKEZİ
Büyük Altay’da kral sustu
Trendyol 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altay'da 'Paşa' lakaplı Marco Paixao, 4 haftadır sessiz kaldı. Şanlıurfaspor deplasmanında fileleri sarsarak sezonun ilk maçına golle başlayan deneyimli golcü sonraki haftalarda suskun kaldı. Siyah-beyazlı ekip ile daha önce 4 kez gol kralı olarak büyük bir başarı sergileyen Portekizli golcü, Urfa maçının ardından Göztepe, Erzurumspor (D), Bodrum FK ve Giresunspor randevularında gol atma başarısı gösteremedi. Usta golcü hafta sonu İzmir'de oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasında suskunluğu bozmaya çalışacak. 39 yaşındaki Portekizli golcü Paixao, 1. Lig'de çıktığı 141 maçta 99 kez rakip fileleri sarsarken, Süper Lig'de 23 maçta 2, Türkiye Kupası'nda 6 müsabakada 4 gol attı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA