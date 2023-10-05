Altay’a Cem önerisi

Trendyol 1. Lig'de ekonomik darboğaz ve transfer yasağı ile zor günler geçiren Altay'a Cem Özgener önerisi geldi. Siyah-beyazlı kulüpte Mustafa Denizli'nin yardımcılığını da yapan antrenör Gökhan Karaaslan, genç isimlerin kadroya döndürülmesi gerektiğini ifade etti. Teknik direktör arayışlarında hala bir sonuca ulaşamayan ve ismi Altay teknik direktörlüğü için geçen Karaaslan yaptığı açıklamada, "Bu zor durumda öze dönme anlamında Cem Özgener ikna edilip takıma kazandırılmalıydı. Alt yaş gruplarının en yetenekli futbolcularının başında geliyor" ifadelerini kullandı. Cem'in oyun görüşüyle, yeteneğiyle ligin Arda Güler'i olabilecek kapasitede bir isim olduğunu vurgulayan genç çalıştırıcı, "Zaten bizim dönemimizde profesyonel oldu, Türkiye Kupası'nda ilk bizimle oynadı.

ARDA GÜLER BENZETMESİ

Ancak sonrasında futbola küstü, bıraktı ve şimdi sanırım İtalya'da okuyor. Yönetimin bir adımı olup olmadığını bilmiyorum ancak transfer yasağının olduğu yerde Eren'le birlikte Cem gibi yetenekli bir ismin takıma döndürülmesi, Altay'a ve Türk futboluna kazandırılması gerekir" şeklinde konuştu.