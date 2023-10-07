Altay’da kriz büyüyor

Trendyol 1. Lig'de sezona yine ekonomik sıkıntılar ve transfer yasağıyla başlayan, geride kalan haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanan Altay'da şok bir gelişme yaşandı. Son iki sezondur transfer yapamayan ve önemli futbolcularıyla yollarını ayırmak durumunda kalan siyah-beyazlılarda, aylardır paralarını tahsil edemeyen mevcut oyuncular antrenman boykotu yaptı. Yarın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak kritik Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürerken Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde toplanan futbolcular hak edişlerini alamayınca idmana katılmama kararı aldı.

ÇIKIŞ YOLU ARANIYOR

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen kongrede güvenoyu alarak ikinci başkanlık dönemine başlayan Ayhan Dündar ve yönetiminin ise oyuncuların boykotu üzerine acil kaynak arayışlarına başladığı kaydedildi. Kritik bir süreçten geçen Altay'da genel kuruldan alınan şirketleşme yetkisinin ardından yatırımcı arayışları sürerken, başkan Dündar ve yönetim kurulu üyelerinin takımla görüşmelerde bulunduğu ve ödeme sözü verdiği kaydedildi. Yönetim, Tuna Üzümcü ayrılığı sonrası teknik adam krizini de çözemedi.