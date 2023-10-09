Altay dağıldı

Trendyol Birinci Lig'de zor günler geçiren Altay, sahasında Ümraniyespor'a da mağlup olarak 3 puan hasretini 7 maça çıkardı: 0-3. 7. dakikada ceza sahasına giren Melih'in şutunda kaleci Eren topu zorlukla kurtarmayı başardı. 16'da Serkan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Saponjic'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 60'da sol kanattan Ali'nin pasında topu alan Paixao'nun ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Abdulsamed meşin yuvarlağı kornere çeldi. 67'de Diniyev'in ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-1. 78'de sol kanattan yapılan ortada arka direkte Onur Ayık, topu filelere gönderdi. 90'da savunma arkasına sarkan Muhammed Mert, kaleci Eren ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda skoru belirledi: 3-0.