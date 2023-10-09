‘Tabutta röveşata’ olmadı

Dün Altay için çok kritik bir karşılaşmaydı. Ligin en dibine demir atan rakibini yenmesi demek yeni bir başlangıç için fırsat demekti. Mücadeleye oldukça tutuk başlayan İzmir temsilcisi, sanki deplasmanda oynuyormuş gibi bir hava çizdi. Ancak 20'den sonra siyah-beyazlılar kendine gelebildi. İlk yarı bitene dek Altay Paixao'yla, Onur Efe'yle birçok kez kaleyi yokladı. İkinci yarıda ise taraftarının desteğiyle İzmir ekibi ilk yarının aksine bu kez iyi başladı. Rakip kaleye dalga dalga gelen siyah-beyazlılar birçok fırsat buldu ama maalesef top çizgiden bir türlü geçmedi. 69'da İstanbul ekibi öne geçince moraller bozuldu, üstüne Ceyhun kırmızı kart gördü. Sonuç olarak büyük sıkıntılarla boğuşan Büyük Altay'ın gücü son sırada da yer alan Ümraniye'ye de yetmedi. İzmir ekibinin saha dışındaki sorunlarına saha içinde aldığı kötü sonuçlar da eklenince koca camia için gelecek oldukça korkutucu gözüküyor. Futbolcular her maç tabiri caizse 'tabutta röveşata' deniyor. Ancak bunca darlıkta, sıkıntıda hareket edebilmek oldukça zor gözüküyor...