Büyük Altay nereye!

Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor'a da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 3-0 kaybeden Altay büyük şok yaşıyor. Kendisi gibi düşme potasında yer alan rakibi karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan siyahbeyazlılar, farklı mağlup olup alt sıralardan kurtulamadı ve son sıraya demir attı. İzmir ekibi bu sonuçla üst üste 6. maçını da kazanamadı. Ligde ilk galibiyetini 2. haftada Tuzlaspor'u 1-0 yenerek alan Altay, bu karşılaşmanın ardından Kocaelispor, Göztepe, Erzurumspor FK, Ümraniyespor müsabakalarını kaybedip, Bodrum FK ve Giresunspor'la berabere kaldı.

KILIÇ DA ÇARE OLMADI

Ligde 3 hafta önce teknik direktör Tuna Üzümcü ile yollarını ayırıp yardımcı antrenör Özkan Kılıç'la yola devam eden siyahbeyazlılar, deneyimli antrenörle geride kalan iki haftada iki beraberlik almıştı. Kötü gidişata genç teknik adam da çare olamadı ve Ümraniye maçından 3-0'lık skorla ayrıldı. Bu kritik mağlubiyetin ardından yönetimin yeni çalıştırıcı arayışlarına hız vereceği kaydedildi.

TEKNİK HEYETE DJİLALİ İDDİASI

Kulübü şirketleştirmek için genel kuruldan yetki alıp yaz aylarından beri temaslarını sürdüren Altay yönetimi, teknik direktör çözümü için harekete geçti. Tuna Üzümcü'nün ayrılışının ardından birçok ismi gündemine alan ancak 3 haftadır somut adım atmayan siyah-beyazlılar için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Teknik direktörlük için Ayhan Dündar başkanlığındaki yönetimin 41 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız çalıştırıcı Bahloul Djilali ile anlaştığı iddia edildi.

GELİŞMELER BEKLENİYOR

Aylardır Malezya merkezli dünyaca ünlü bir şirketle adı anılan İzmir'in köklü temsilcisinin anlaştığı belirtilen Djilali kariyerinde Fransa, Andorra, Umman, Fildişi Sahili, Bahreyn, Ruanda gibi birçok ülkede görev yaptı. Djilali iddiası sonrası şirketleşmeyle ilgili gelişmeler de merakla bekleniyor.

YÖNETİME TEPKİ VAR

Üst üste aldığı olumsuz sonuçlarla ligin en dibine demir atan Altay'da taraftarlar yönetime tepkili. Siyahbeyazlı taraftarlar, kötü gidişe rağmen hala somut adımlar atmayan Ayhan Dündar ve yönetimini topa tuttu. Taraftarlar yönetime şeffaf olmadığı yönünde eleştiri yöneltirken, şirketleşme süreci ve kulüpte yaşananlar ile ilgili soru işaretlerinin çokluğundan yakındı. Birçok taraftar sosyal medyada yönetimi istifaya davet etti. Dündar ve ekibi, geçen sezon takımı ligde tuttuktan sonra yaz döneminde yapılan kongre ile güvenoyu alarak yeniden göreve gelmişti.