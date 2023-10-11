Paixao isyan etti

Trendyol 1. Lig'de altı maçtır galibiyete hasret kalıp son olarak evinde Ümraniyespor'a 3-0 yenilen Altay'da paralarını alamayan futbolcuların geçen hafta antrenman boykotu yapmasının ardından yıldız golcü Marco Paixao da isyan bayrağını açtı. Yönetimin mali sıkıntıları aşamadığı kulüpte sezon başında serbest kalma hakkı elde etmesine rağmen takımda kalan Portekizli golcü sosyal medya hesabından veryansında bulundu. 2018 yılından beri kulüpte forma giyen 39 yaşındaki Paixao, "İçimde taşıdıklarımı serbest bırakmam gerektiğini hissediyorum. Son 2.5 aydan sonra kendimi aşağılanmış ve utanmış hissediyorum. O kadar duygusal bir sınıra ulaştım ki bunu açığa vurmam gerekiyor. İçsel gücüm giderek zayıflıyor. Bu yıl bir mucizeyi daha gerçekleştirmek için içimdeki tüm motivasyon sönüyor. İçimde taşıdığım alev her geçen gün sönüyor" ifadelerini kullandı.

DEMİRDEN YAPILMADIK

Altay'da 1. Lig'de 4 kez gol kralı olup kırılması güç bir rekora imza atan Portekizli, "Geçen sene bu takımla bir mucize gerçekleştirdik. Bu sene psikolojik gerginlik üst seviyede. Mental gücümüz kalmadı. Beynimiz psikolojik olarak tamamen öldü. Fransa'da futbolcu olmanın getirdiği psikolojik baskı nedeniyle bir oyuncunun intihar etmeye çalıştığı duruma bakın. Biz futbolcular demirden yapılmadık" cümlelerini kurdu. SAYGI GÖSTERİLMEDİ

Kendilerine sürekli yalan söylendiğine değinen deneyimli golcü, "Yıllarca bize yalan söylediklerini, asla yerine getiremeyecekleri sözler verdiklerini, her hafta bizi kandırdıklarını, gözümüzün içine bakarak yalan konuştuklarını biliyoruz. Ancak yalan üstüne yalan atmaya devam ediyorlar. 2020-2021 sezonunda ödenecek maaşlarım var. Bu kulübe yardım etmek için tüm borcumu ödedim. Bir ödeme planı oluşturduk. Hiçbir şeye saygı gösterilmedi. Eşim ve ben ailemizi güçlendirmek için para kazanmanın başka yollarını bulmaya çalışıyoruz. Çünkü kulübün bana borcu büyük" dedi.

TARAFTARLAR DESTEK VERDİ

LİGDE son 6 maçını da kaybederek son sıraya kadar gerileyen Altay'da son Ümraniye yenilgisi sonrası yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, Marco Paixao'nun isyanına destek verdi. Sosyal medyadan Portekizli oyuncuya yüzlerce destek mesajı atan siyah-beyazlılar yönetime bir kez daha tepki gösterdi. Paixao, geçen sezon da alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle isyan etmiş, Başkan Ayhan Dündar ve ekibi devreye girerek sorunu çözmüştü.

EREN ERDOĞAN KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

ALTAY'DA sözleşmesini uzatmadığı gerekçesiyle sezon başından bu yana kadro dışı kalan kanat oyuncusu Eren Erdoğan krizi sonunda çözüldü. Siyah-beyazlılar 22 yaşındaki futbolcunun mukavelesini uzattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz Eren Erdoğan'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmıştır" ifadelerini kullandı. Bu sezon hiçbir maçta görev almayan Eren, geçen sezon ise 29 maça çıkmış ve toplamda 2 bin 493 dakika süre alıp 2 gol atıp ve 5 asist yapmıştı. Altay altyapısından yetişen genç kanat oyuncusu, sezonun geri kalan bölümünde taze kan olarak kadroya dahil olacak.