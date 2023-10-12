Trendyol 1. Lig'de oldukça zor günler geçiren Altay'da işler yolunda gitmiyor. Paixao'nun yaptığı açıklamalarla sarsılan İzmir temsilcisi 8 haftada topladığı 5 puanla ligin en dibine demir atarken, geride kalan sezonun ilk 8 haftasından daha kötü bir performansa imza attı. Geçen yıl aynı süreçte 6 puanı hanesine yazdıran siyah-beyazlılar, savunmada da kısmen daha iyi bir grafik çizmişti. Bu sezon rakiplerine 14 kez geçit veren İzmir temsilcisi, geçen sene ise ilk 8 haftayı 9 gol yiyerek geçmişti. Geride kalan haftalarda sadece Tuzlaspor ve Giresunspor maçlarında kalesini gole kapatmayı başaran siyah-beyazlılar, Göztepe ve Bodrum FK'dan 1'er, Şanlıurfaspor'dan 2, Ümraniyespor ve Kocaelispor'dan 3'er, Erzurumspor FK'dan ise 4 gol yedi.