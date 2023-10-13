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Altay’da Bahloul dönemi

HABER MERKEZİ
Altay’da Bahloul dönemi
Trendyol 1. Lig'e istediği gibi başlayamayan ve Tuna Üzümcü ile yollarını ayıran Altay'da teknik direktör belirsizliği son buldu. Siyah-beyazlılar, Cezayirli genç teknik adam Djilali Bahloul ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar sonucunda, 2023-2024 sezonunun devamında profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Djilali Bahloul getirilmiştir. Bahloul ve ekibine yeni görevinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. 1982 yılında Cezayir'de doğan Bahloul, teknik direktörlüğe ilk başladığı 2009 yılından bu yana Suudi Arabistan, Fransa, Umman, Bahreyn, Senegal ve Fildişi Sahili'ndeki farklı kulüplerde farklı antrenörlük pozisyonlarında görev aldı.
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