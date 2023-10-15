Hedef ligde kalmak

Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiren Altay'da başkan Ayhan Dündar kulübün sosyal medya hesaplarından önemli açıklamalarda bulundu. Kulübün şirketleşmesiyle ilgili görüşmelerde netleşen bir durumun olmadığını belirten Dündar, "Keşke Altay camiasının bileşenleri bir araya gelip bu yükü kaldırabilseydi de biz de farklı arayışlar içerisine girmeseydik. Borç yükümüz maalesef Altay camiasının altından tek başına kalkabileceği düzeyin üzerinde. Bugün şirketi kursak bile yapacağımız başvurunun sonuçlanması en erken sezon sonunda olabiliyor. Bu sürecin sağlıklı sonuçlanması için öncelik ligde kalmamız" şeklinde konuştu.

CEZAYİRLİ'YE KEFİL OLDU

Altay'da Bahloul Djilali ile ilgili sosyal medyadan taraftarın yönelttiği eleştirilere başkan Ayhan Dündar cevap verdi. Dündar, "Hocamız daha önce 7 farklı ülkede çalışmış. Her hocada olduğu gibi bu konuda da risk var ama hocamızla ben 3-4 haftalık zaman dilimi geçirdim. Kulübümüze olan ilgisi, tecrübesi ve başarıları bizde inanç ve güven oluşturdu. Bunu bizler gibi camia için onur ve gurur meselesi yapacağına inanıyorum. Altay'a çok katkı sağlayacağına düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

DÜNDAR, TAKIM İÇERİSİNDE KRİZ OLMADIGINI SAVUNDU

OYUNCULARIN geçen hafta paralarını alamadıkları için antrenman boykotu yaptığı, Portekizli golcü Paixao'nun da sosyal medyadan sitem ettiği Altay'da ödemelerde gecikmelerin yaşanabileceğini söyleyen başkan Ayhan Dündar, kriz durumu olmadığını savundu