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Altay’da kadro sıkıntısı

Kart cezalısı Ceyhun ve Yusuf’un yerine Berkan ve Tugay’ın 11’de başlaması bekleniyor.

DOĞANCAN BİNGÖL
Altay’da kadro sıkıntısı

Trendyol 1. Lig'de çalkantılı günler geçiren Altay'da sıkıntıların ardı arkası kesilmiyor. Sezon başından bu yana iki yakası bir araya gelmeyen ve 8 haftada 5 mağlubiyet, 2 beraberlik ve sadece 1 galibiyet alarak dibe çakılan siyah-beyazlılarda, son 2 maçta görülen kırmızı kartlar da can sıkıyor. Giresunspor maçında son dakikalarda direkt olarak kırmızı kart gören Yusuf Tekin'in ardından geçen hafta oynanan Ümraniyespor maçında Ceyhun Gülselam'ın da ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi kadroyu iyice daralttı.

ZORUNLU ROTASYON

Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve eksikler nedeniyle ise alternatif üretmekte zorlanan Altay'da çiçeği burnunda teknik direktör Djilali Bahloul bu kart krizi nedeniyle Ceyhun'un yerine Berkan Demir'i sahaya sürmesi beklenirken, Yusuf Tekin yerine ise Tugay Gündem'in 11'de görev alması bekleniyor

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