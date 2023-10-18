Bahloul inançlı

Trendyol 1. Lig'de son sırada yer alan Altay'da geçen hafta göreve getirilen Cezayir asıllı Fransız Teknik Direktör Djilali Bahloul, siyah-beyazlı takımı çıkışa geçireceğini dile getirdi. Kulüp tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen 41 yaşındaki teknik adam, kulübün transfer yasağı olduğunu bilerek görevi kabul ettiğini ifade etti. Bahloul,"Altay'ın son 3 maçını izledim. En çok dikkatimi çeken takımın özgüven eksiliği oldu. Takımın ligde kalmasını hedefliyoruz. İnişler çıkışlar olabilir ama hedefimiz değişmeyecek. Yol aldıkça oyun taktiğimizi belirleyeceğiz" diye konuştu.

İNŞALLAH SÜPER LİG OLUR

Türkiye'yi yakından tanıdığını ve önceliğinin Altay olduğunu belirten teknik adam, "Süper Lig'i de tanımak isterim. İnşallah Altay'la Süper Lig'de tanışacağız. Beni bazıları çok sevecek, bazıları nefret edecek. İyi işler yapacağıma eminim. Hak edene forma vereceğim. Benim için oyuncunun 42 ya da 16 yaşında olması önemli değil. En iyi kimse o oynayacak. Bizi mutlu edenler bizimle kalacak. Son sıradayız ve sorunlarımız var. Maç kazanamıyoruz, gol atamıyoruz. Daha iyi sonuçlar almayı hak ediyoruz. Kadroya sürpriz dokunuşlarımız da olacak" ifadelerini kullandı.

RAKİPLER İÇİN ZOR OLACAK

Ligde önümüzdeki periyotta zorlu bir fikstüre girecek Altay'da teknik direktör Djilali Bahloul, "Bizim için de zor maçlar olacak ama rakiplerimiz için daha zor olacak. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Biraz zor geçecek ama onlarsız hedefimize ulaşamayız. Altay aşkıyla herkes kenetlenmeli" dedi.