Büyük Altay’da öncelik Üzümcü

Trendyol 1. Lig'de pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yeni teknik direktörü Djilali Bahloul gözetiminde sürdüren Altay, bir önceki teknik direktörü Tuna Üzümcü ile yollarını halen resmen ayırmadı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda Tuna Üzümcü'nün sözleşmesinin feshedilmediği görülürken, yönetimin önümüzdeki günlerde genç teknik adama ödeme yaparak kontratı sonlandıracağı belirtildi. Siyah-beyazlılarda, 16 Eylül'de Erzurumspor deplasmanında alınan 4-0'lık mağlubiyet sonrası teknik direktör Tuna Üzümcü ile yollarını ayırmıştı.

BAHLOUL İLE İLK KEZ

Son 3 karşılaşmada takımın başında antrenör Özkan Kılıç yer alırken Altay bu süreçte 2 beraberlik, 1 yenilgi almıştı. G.Birliği önünde ilk sınavına çıkacak yeni teknik patron Djilali Bahloul'ün UEFA-A lisans sahibi olduğu belirtildi. Cezayir asıllı Fransız çalıştırıcının lisans işlemleri tamamlanmak üzere.