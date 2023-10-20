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Altay’ın derdi gol

İzmir ekibinde teknik heyetin takımın hücumda daha üretken olması için kolları sıvadığı belirtildi.

HABER MERKEZİ
Altay’ın derdi gol

Trendyol 1. Lig'de son sırada yer alan Altay'da teknik direktör Djilali Bahloul, siyah-beyazlı takımın gol yollarında daha üretken olması için kolları sıvadı. İzmir temsilcisi oynadığı 8 karşılaşmada sadece 5 gol atarak en az gol atan 3 takımdan biri olurken, 41 yaşındaki teknik adamın antrenmanlarda hücum organizasyonlarına ağırlık verdiği belirtildi. Siyah-beyazlılarda Paixao ve Zeki 2'şer kez, İbrahim ise 1 kez rakip fileleri sarsarken, teknik patron Bahloul'un özellikle gençlerden sorumluluk alarak skora katkı sağlamalarını beklediği ifade edildi.

DEPLASMANDA ÇIKIŞ ARAYACAK

Hücum organizasyonlarının yanı sıra savunmada takımın daha agresif bir kimliğe bürünmesini isteyen teknik direktör Bahloul'un öğrencilerine özgüven aşıladığı ve bu şekilde bireysel hataların önüne geçmeyi planladığı bildirildi. Ligde kalesinde 14 gol görerek en çok gol yiyen ikinci takım olan Altay, pazartesi günü Gençlerbirliği deplasmanında galip gelerek kötü gidişi durdurmayı hedefliyor.

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