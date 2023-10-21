  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Büyük Altay zincir kıracak

Büyük Altay zincir kıracak

HABER MERKEZİ
Büyük Altay zincir kıracak
Altay, 1. Lig'de pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Play-Off hattındaki Gençlerbirliği önünde zincir kırmak istiyor. İzmir ekibi, yıllar sonra başkent ekibini Ankara'da mağlup etmenin planlarını yapıyor. En son 8 Mart 1998'de Süper Lig'de Gençlerbirliği deplasmanında 3-1'lik skorla kazanan taraf olan İzmir ekibi daha sonra başkentte çıktığı 1'i kupa olmak üzere 6 resmi karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Siyah-beyazlılar, bu periyotta deplasmanda rakibiyle 3 kez berabere kalırken, 3 kez de sahadan yenik ayrıldı. Altay geçen sezon İzmir'de 1-0 mağlup ettiği Gençlerbirliği ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Altay, yeni teknik patronu Djilali Bahloul ile hem Başkent ekibi önündeki 25 yıllık hesabı kapatmak, hem de çıkışa geçmek istiyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA